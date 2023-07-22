Умер один из пострадавших в ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии

Один из пострадавших в ДТП с автобусом и «КамАЗом» в Кабардино-Балкарии умер. Об этом 22 июля сообщил минздрав республики в Telegram-канале.

«Один пострадавший — мужчина 1987 года рождения — скончался от травм, несовместимых с жизнью», — уточнили в ведомстве.

В больнице остаются четверо потерпевших. Один пациент находится в тяжелом состоянии в реанимации. Двое переведены в отделении травмы, еще один — в отделение сочетанной травмы

На амбулаторное лечение отпущены десять человек.

Авария с участием автобуса и «КамАЗа» произошла утром на 472-м км ФАД Р-217 «Кавказ» в Урванском районе. Рейсовый автобус следовал по маршруту Ростов – Махачкала, в салоне находились 20 пассажиров.

В результате аварии пострадали 15 человек. Сообщалось, что среди пострадавших есть ребенок.