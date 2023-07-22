Введенный из-за пожаров режим ЧС отменили в ХМАО

В ХМАО с субботы, 22 июля, отменен режим чрезвычайной ситуации. Соответствующее постановление подписала губернатор Наталья Комарова.

Как сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на Telegram-канал регионального правительства, отмена режима связана со стабилизацией обстановки с природными пожарами. Так, на субботу в округе действуют 11 лесных пожаров, девять из них локализованы.

Постановление о введении режима ЧС в лесах регионального характера Комарова подписала 8 июля. Причиной возгораний были грозовая активность и низкий уровень осадков.

В Белоярском районе ХМАО с 6 июля был введен режим чрезвычайной ситуации, с 7 июля — в лесах Октябрьского, Березовского районов. С 8 июля начал действовать режим чрезвычайной ситуации на территории всего автономного округа.