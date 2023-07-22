На Украине частично обесточено пять областей

Часть жителей в Днепропетровской, Одесской и Сумской области Украины остались без света из-за нарушений в энергосистеме страны. Об этом в субботу, 22 июля, сообщило украинское министерство энергетики.

Кроме того, без электроснабжения остается часть потребителей из Харьковской и Черниговской областей, уточнило ведомство.

Также произошла авария на одной из подстанций во Львовской области, которая привела к отключению линии электропередачи. Потребителей подключили к резервным линиям.

Кроме того, в подконтрольной Киеву части Донецкой области в результате обстрелов остались обесточены две угольные шахты, шахтеры были выведены на поверхность.

19 мая одна из теплоэлектростанций Украины прекратила производство энергии в связи с повреждением магистральных путей. В середине месяца в компании «Укрэнерго» призвали граждан уменьшить энергопотребление утром и вечером.