Тещу главы Южной Кореи арестовали

Тещу главы Южной Кореи Юн Сок Ёля задержали за подделку банковского документа. Апелляционный суд признал 76-летнюю родственницу президента виновной в изготовлении фиктивной справки, передает телеканал «Известия». Женщина внесла на счет по поддельному документу около $27 млн. Уголовное дело — не единственное судебное разбирательство в отношении Чхве Ын Сун. В декабре тещу Юн Сок Ёля оправдали в рамках дела о получении пособий по государственному медицинскому страхованию после незаконного открытия больницы для престарелых. Женщина незаконно получила от государства пособия на сумму около $1,7 млн.

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