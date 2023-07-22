Совбез Белоруссии заявил о продолжающихся попытках недругов расшатать ситуацию

Попытки недругов Белоруссии расшатать ситуацию в стране не прекращаются, заявил 22 июля госсекретарь Совета безопасности республики Александр Вольфович.

«К сожалению, попытки наших недругов расшатать ситуацию в Беларуси, как и в мире в целом, не прекращаются», — заявил Вольфович на мероприятиях в Минске по случаю 170-летия пожарной службы страны, сообщил белорусский телеканал TVR.

Он подчеркнул, что происходящие вокруг государства события требуют предельной концентрации и бдительности. «Сегодня мы наблюдаем, как в идейных наследниках нацизма проснулась жажда реванша», — добавил он.

Минск видит ее в разрушенных памятниках воинам СССР, в попытках «растоптать и разрушить то, что годами создавалось кропотливым трудом» предков отметил секретарь совбеза республики.

Вольфович подчеркнул, что оппоненты Минска не добьются своих целей. Белорусы в состоянии противостоять современным вызовам.

В середине июля президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о создании народного ополчения в стране. Желание вступить в ряды ополченцев выражает и женская половина населения, добавил он.

В феврале Лукашенко сообщил, что Минск подготовит быстрый и жесткий ответ на любую агрессию со стороны. По его словам, белорусское миролюбие не синоним жертвенности, и партнеры государства должны это понимать.