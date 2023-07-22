Четыре человека погибли в ДТП с четырьмя машинами под Курском

В Курской области на трассе М-2 «Крым» столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии погибли четыре человека. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба регионального управления МВД.



«В результате ДТП погибли четыре человека, находившиеся в автомобиле Toyota», — сказано в сообщении.



Инцидент произошел в 10:45 (совпадает с мск) на 481-м км трассы М-2 «Крым» в Фатежском районе. Столкнулись автомобили Scania, Toyota Chaser, Isuzu и Mazda.



Причины и обстоятельства аварии, а также личности погибших устанавливаются.

В этот день сообщалось, что в Кабардино-Балкарии произошла авария с участием автобуса и «КамАЗа» на 472-м км Р-217 «Кавказ». Рейсовый автобус следовал по маршруту Ростов – Махачкала, в салоне находились 20 пассажиров. Пострадали 15 человек, среди них есть ребенок. Все они доставлены в Республиканскую клиническую больницу Нальчика.