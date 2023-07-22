Жительница Донецка погибла в результате обстрела ВСУ

Жительница Донецка погибла в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в субботу, 22 июля. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

«В Кировском районе в результате обстрела микрорайона шахты им. Абакумова в сквере была смертельно ранена женщина 1972 г.р.», — написал он.

Кулемзин добавил, что власти Донецка продолжают получать информацию о последствиях обстрелов. Из-за агрессии киевского режима продолжают гибнуть жители города, заключил он.

Ранее в субботу ВСУ нанесли удар по Петровскому району Донецка, «Известия» показали кадры последствий. На записи видны выбитые окна многоквартирного дома, разрушенные балконы и посеченные осколками стены.

Украинская армия ежедневно подвергает обстрелам территорию Донецкой и Луганской народных республик. Чаще всего под огонь попадают Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд ДНР населенных пунктов Луганской Народной Республики.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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