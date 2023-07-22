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Футболиста ЦСКА Дивеева прооперируют в Германии

ФК ЦСКА сообщил, что футболиста Дивеева прооперируют в Германии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Футболиста московского клуба ЦСКА Игоря Дивеева прооперируют в Германии. Об этом в субботу, 22 июля, заявил глава медицинского штаба армейского клуба Эдуард Безуглов.

«К сожалению, травма, которую получил Игорь в игре против «Зенита», требует хирургического оперативного вмешательства. В ближайшее время он полетит в Германию в сопровождении врача команды, в ближайшие дни ему будет выполнена операция на голеностопном суставе», — приводит слова Безуглова пресс-служба ФК.

Он подчеркнул, что после окончания операции клуб сообщит о ее результатах и сроках восстановления спортсмена.

Ранее, 20 июля, агент Олег Еремин, представляющий интересы Дивеева, рассказал «Спорт-Экспрессу», что футболист пропустит три месяца из-за операции на голеностопе.

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Дивееву 23 года, он выступает за ЦСКА с 2019 года. В прошлом сезоне защитник провел за команду 27 матчей во всех турнирах, забив два мяча и отдав одну результативную передачу, и стал обладателем Кубка России.

Ранее, 10 июля, бразильский футболист Итало, недавно ставший игроком клуба «Урал», был прооперирован в одной из клиник Екатеринбурга из-за приступа аппендицита. Вмешательство прошло успешно.

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