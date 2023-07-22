Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии увеличилось до 15
Число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса и КамАЗа в Кабардино-Балкарии увеличилось с 13 до 15 человек. Об этом сообщается 22 июля в Telegram-канале минздрава региона.
Пострадавшие находятся в Республиканской клинической больнице Нальчика. Их состояние оценивают врачи. В медучреждение прибыл министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов. Ситуацию на личный контроль взял глава республики Казбек Коков.
Авария с участием автобуса и КамАЗа произошла утром на 472-м км ФАД Р-217 «Кавказ» в Урванском районе. Рейсовый автобус следовал по маршруту Ростов – Махачкала, в салоне находились 20 пассажиров. Сообщалось, что среди пострадавших есть ребенок.