В ГД заявили о шринкфляции после закупки молочных продуктов в магазинах Москвы
При закупке молочной продукции в магазинах Москвы шринкфляция (снижение количества товара при сохранении цены) наблюдалась в 122 торговых точках, сообщил в субботу, 22 июля, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
По данным «РИА Новости», по поручению Чернышова с 1 по 18 июля были проведены массовые анонимные рейды в торговых сетях столицы с целью выяснить, насколько массовой является шринкфляция.
В результате исследования было установлено, что 87% ассортимента молочной продукции продается в упаковках объемом 925-950 мл, при этом подобная тара визуально не отличается от литровой, сообщил Чернышов.
Он указал, что внесенный на рассмотрение в Госдуму законопроект «О честной цене» достаточно популярен среди населения именно из-за шринкфляции. Согласно законопроекту ценники на товарах должны показывать дополнительную информацию о цене за целую общепринятую единицу измерения.
Ранее, 12 июля, аналитики компании АТОЛ рассказали «Известиям» о самых подешевевших и подорожавших молочных продуктах в России. Так, средняя стоимость йогурта и кефира в июне относительно мая выросла на 5%, до 87 рублей и 77 рублей за единицу товара соответственно, сообщили в компании.