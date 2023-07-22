Аксенов сообщил о попытке атаки беспилотников ВСУ на объекты Крыма

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать беспилотниками инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма. Об этом 22 июля сообщил глава региона Сергей Аксенов.

«Сотрудники МЧС находятся на месте для ликвидации возможных последствий. Работают все профильные службы», — написал он в Telegram-канале.

Аксенов попросил жителей и гостей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Других подробностей он не привел.

В Telegram-канале о ситуации на Крымском мосту уточнили, что утром в субботу было временно перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту. В настоящее время оно восстановлено.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост является целью, которую необходимо нейтрализовать.

Ранее, 19 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обращал внимание на то, что Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в России. Продолжая комментировать реакцию западных стран на недавнюю атаку на Крымский мост, он отметил, что государства в данном случае не гнушаются никаким молчанием.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.