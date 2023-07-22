В Москве пенсионерка выбросила мошеннику из окна квартиры 1,5 млн рублей

В Москве мошенники обманным путем заставили 77-летнюю пенсионерку отдать им 1,5 млн рублей. Об этом в субботу, 22 июля, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, сообщили пенсионерке ложную информацию о том, что ей необходимо помочь в поимке опасных преступников. Для этого ей якобы требуется снять со счетов денежные средства и выбросить их из окна квартиры.

После звонка женщина в указанное мошенниками время выбросила из окна сверток с 1,5 млн рублей. После этого злоумышленник, прибывший к дому пенсионерки, подобрал деньги и скрылся. Их он перечислил на счета сообщников, а часть похищенных денег получил в качестве вознаграждения.

Мужчину вычислили и задержали сотрудники Коптевской межрайонной прокуратуры. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») и избрали меру пресечения.

Ранее, 14 июля, 54-лентяя жительница Саратова перевела мошенникам более 2 млн рублей через QR-код. Злоумышленники позвонили женщине и, представляясь специалистами, сообщили о попытках манипуляции со стороны третьих лиц ее банковским счетом. Затем они прислали ей QR-код, с помощью которого она сможет перевести деньги, не выходя из дома, и инструкцию, как это сделать.