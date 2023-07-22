На Украине сообщили о повреждении пунктов хранения зерна на юге страны
Разрушения и повреждения получили пункты хранения зерна на юге Украины, говорится 22 июля в Telegram-канале госслужбы специальной связи и защиты информации страны.
«Разрушениям и повреждениям подверглись пункты хранения зерна на юге Украины, промышленные объекты», — отметили в ведомстве.
О каком именно регионе идет речь, данных нет.
Минобороны России не комментировало данную информацию.
Ранее, в ночь на субботу, в ряде областей Украины объявляли воздушную тревогу.
В этот же день глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия в Никополе. По его данным, повреждены восемь частных домов и девять хозяйственных сооружений, а также линия электропередачи (ЛЭП).
Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам инфраструктуры на Украине с 10 октября 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.