Умер глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников
Глава инвестиционно-управляющей многопрофильной IТ-группы «ИКС холдинг» Антон Черепенников умер 22 июля на 41-м году жизни. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в группе в соцсети «ВКонтакте».
Причины смерти и другие подробности не уточняются.
По данным источника «Известий», у Черепенникова ночью остановилось сердце. Точную причину смерти определят после вскрытия.
Антон Черепенников пришел в сферу IТ в 2005 году. «ИКС Холдинг» создал в конце 2018-го. Компании, входящие в группу, в частности, занимаются работой с данными.