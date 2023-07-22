В Белом доме заявили об отсутствии сведений о местонахождении главы МИД КНР
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что в Белом доме не знают о причинах исчезновения из публичного пространства главы МИД Китая Цинь Гана. На эту тему он высказался в пятницу, 21 июля, на форуме по безопасности в Аспене.
На вопрос о местонахождении китайского министра он ответил: «Мы не знаем».
«Всё, что мы знаем, — это то, что госсекретарь [Энтони] Блинкен должен был встретиться с министром иностранных дел на недавней конференции АСЕАН в Индонезии. Вместо этого он встретился с Ван И (глава канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам. — Ред.)», — цитирует Салливана Politico.
Он добавил, что Ван И на тот момент заменял пропавшего дипломата, а другой информации у американского правительства нет.
Ранее в этот день сообщалось, что глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отложил свой июльский визит в Пекин, что может быть связано с почти месячным отсутствием министра КНР. Теперь Китай и Великобритания рассматривают альтернативные даты визита.
Отмечается, что в последний раз пропавшего дипломата видели на публике 25 июня, когда он встречался с официальными лицами из России, Шри-Ланки и Вьетнама.
18 июня Блинкен совершил визит в Китай на фоне «холодных двусторонних связей». В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.