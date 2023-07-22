В Москве автомобиль каршеринга выехал на встречную полосу и столкнулся с такси
Автомобиль каршеринга выехал на встречную полосу на внутренней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве и совершил лобовое столкновение с такси. Об этом сообщает столичный дептранс 22 июля в своем Telegram-канале.
Там также опубликованы кадры с моментом ДТП.
На них видно, как машина каршеринга выезжает на крайнюю к обочине полосу и через какое-то время въезжает в желтый автомобиль такси. Авария произошла около съезда на 2-ю Рыбинскую улицу. Движение в районе ДТП было затруднено, в настоящее время оно восстановлено.
Минувшей ночью на внутренней стороне МКАД водитель не справился с управлением, наехал на отбойник и врезался в фонарный столб. Обстоятельства ДТП уточняются.