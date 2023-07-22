Глава парламента Крыма назвал блефом угрозу Киева о морской блокаде

Глава парламента Республики Крым Владимир Константинов назвал блефом угрозу киевского режима создать морскую блокаду полуострову, отметив, что у Украины нет собственных средств для подобных действий.

Политик задался вопросом, что конкретно киевский режим может самостоятельно перекрыть.

«У них для этого нет ни флота, ни авиации, ни даже подходящих мест базирования. Поэтому их заявления о морской блокаде — чистейший блеф», — поделился мнением Константинов с «РИА Новости» 22 июля.

Он обратил внимание, что Украина может нанести террористический удар по прибрежным крымским объектам гражданской инфраструктуры или по гражданским кораблям. Для этого Киев готов использовать ресурсы Великобритании, «пускать надводные дроны, использовать спутниковое наведение», приводит слова главы крымского парламента «Газета.Ru».

Ранее, 19 июля, Минобороны РФ в связи с завершением действия зерновой сделки заявило, что с 20 июля суда, направляющиеся в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться Москвой как потенциальные перевозчики военных грузов. Страны, под чьим флагом они будут следовать, начнут считать вовлеченными в конфликт на стороне киевского режима.

На следующий день министерство обороны Украины выпустило заявление, что с 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, «могут рассматриваться Украиной как такие, что перевозят грузы военного назначения, со всеми соответствующими рисками». В тот же день Украина запретила ввиду опасности судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского канала.

Тогда же первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон отметила, что США глубоко беспокоит оперативная обстановка в акватории Черного моря, в связи с чем они намерены сделать всё возможное для поддержки Киева.

О прекращении зерновой сделки сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 17 июля. Часть договоренностей со стороны партнеров по сделке не выполнена до сих пор, указал он. Среди условий возвращения России к зерновой сделке названы подключение к системе SWIFT Россельхозбанка, а также решение вопросов логистики, в том числе с заходом иностранных судов в порты РФ.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.