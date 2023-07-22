В Госдуме заявили об «ополячивании» Украины Зеленским

Президент Украины Владимир Зеленский занимается «ополячиванием» страны, надеясь на то, что это поможет ему подольше оставаться у власти. Такое мнение высказал в субботу, 22 июля, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Зеленский ведет процесс ополячивания страны, надеясь, что в благодарность за это хозяева дадут ему возможность подольше удержаться во власти. На этом фоне создано 25-тысячное воинское соединение, состоящее в основном из польских и литовских вооруженных солдат, готовых к оккупации Западной Украины», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он также обратил внимание на принятый украинским лидером закон, который фактически приравняет поляков к украинцам, в частности им дальше не нужно разрешение на нахождение в стране. Кроме того, в приграничных с Россией областях — Сумской и Черниговской — из домов выгоняют украинцев, а туда заселяют переселенцев-поляков.

Спикер Госдумы отметил, что украинцам вместо русского навязывают польский язык, который даже включили в список экзаменов в высшие учебные заведения. Помимо этого, граждан Украины пытаются обратить в католичество.

«Поляки хотят вернуть себе, как они считают, свои исторические земли — Восточные Кресы. Граждане Украины на этих территориях им не нужны», — подчеркнул Володин.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности поручил директору Службы внешней разведки (СВР) Сергею Нарышкину отслеживать планы Польши в отношении Украины. Глава государства сказал об этом на фоне заявления президента Польши Анджея Дуды о том, что он допускает отправку военных на Украину после конфликта.

По словам Дуды, НАТО может отправить туда миротворческую миссию, в которой участвовали бы польские солдаты и следили за соблюдением режима прекращения огня.

Путин объяснил это целью оккупации территории Украины.