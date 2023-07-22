В Днепропетровской области сообщили о повреждении промышленного предприятия
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил о повреждении промышленного предприятия в Никополе.
В ночь на 22 июля в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.
В своем Telegram 22 июля он написал, что повреждены восемь частных домов и девять хозяйственных сооружений, а также линия электропередачи (ЛЭП).
Комментария со стороны Минобороны РФ не поступало.
Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам инфраструктуры на Украине с 10 октября 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.