На Украине могут обвинить в коррупции еще четверых судей Верховного суда
Еще четверым судьям Верховного суда Украины могут предъявить обвинения в коррупционных преступлениях, об этом 22 июля заявил глава специализированной антикоррупционной прокуратуры страны Александр Клименко.
Речь идет о взяточничестве в рамках уголовного дела в отношении бывшего главы инстанции Всеволода Князева.
«Да, всё правильно», — сказал он изданию «Зеркало недели», говоря о вероятности обвинений другим судьям инстанции.
По словам Клименко, антикоррупционная прокуратура очень подробно исследует все контакты и связи Князева, а факт наличия теневого бэк-офиса при Верховном суде зафиксирован в ноябре 2022 года.
18 мая Высший антикоррупционный суд арестовал на 60 дней экс-главу Верховного суда Украины Князева по делу о взятке размером примерно $2,7 млн. По информации украинских СМИ, он стал самым высокопоставленным чиновником в стране, которого поймали на получении неправомерной выгоды.
Громкие кадровые перестановки в правительстве Украины и администрации президента страны Владимира Зеленского, связанные с коррупцией, прошли и в январе этого года. Со своих постов были сняты замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместители министров развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также замминистра социальной политики Виталий Музыченко.