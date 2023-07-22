Реклама
Прямой эфир
Общество
В ГД заявили о шринкфляции после закупки молочных продуктов в магазинах Москвы
Общество
В России запланировали обучение 40 тыс. студентов в 2025 году в сфере БАС
Происшествия
Аксенов сообщил о попытке атаки беспилотников ВСУ на объекты Крыма
Мир
На Украине сообщили о повреждении пунктов хранения зерна на юге страны
Мир
В Белом доме заявили об отсутствии сведений о местонахождении главы МИД КНР
Общество
Умер глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников
Политика
Глава парламента Крыма назвал блефом угрозу Киева о морской блокаде
Политика
В Госдуме заявили об «ополячивании» Украины Зеленским
Мир
На Украине могут обвинить в коррупции еще четверых судей Верховного суда
Культура
Сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» продлили на второй сезон
Армия
Корабли России и Китая выполнили совместную стрельбу по морской цели в ходе учений
Наука и техника
Рыбак в Башкирии нашел зуб шерстистого мамонта
Спорт
Мбаппе удивился решению ПСЖ не отправлять его в турне по Японии

На Украине могут обвинить в коррупции еще четверых судей Верховного суда

0
Фото: commons.wikimedia.org/Wadco2
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еще четверым судьям Верховного суда Украины могут предъявить обвинения в коррупционных преступлениях, об этом 22 июля заявил глава специализированной антикоррупционной прокуратуры страны Александр Клименко.

Речь идет о взяточничестве в рамках уголовного дела в отношении бывшего главы инстанции Всеволода Князева.

«Да, всё правильно», — сказал он изданию «Зеркало недели», говоря о вероятности обвинений другим судьям инстанции.

По словам Клименко, антикоррупционная прокуратура очень подробно исследует все контакты и связи Князева, а факт наличия теневого бэк-офиса при Верховном суде зафиксирован в ноябре 2022 года.

Сериал и барабаны: почему на Украине не утихают коррупционные скандалы
Министр культуры рассказал о «волне недоразумения» и подал в отставку

18 мая Высший антикоррупционный суд арестовал на 60 дней экс-главу Верховного суда Украины Князева по делу о взятке размером примерно $2,7 млн. По информации украинских СМИ, он стал самым высокопоставленным чиновником в стране, которого поймали на получении неправомерной выгоды.

Громкие кадровые перестановки в правительстве Украины и администрации президента страны Владимира Зеленского, связанные с коррупцией, прошли и в январе этого года. Со своих постов были сняты замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместители министров развития общин и территорий Иван Лукеря и Вячеслав Негода, а также замминистра социальной политики Виталий Музыченко.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023