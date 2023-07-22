В Екатеринбурге произошла погоня со стрельбой при задержании Porsche Cayenne
Сотрудники ГИБДД применили табельное оружие в отношении водителя Porsche Cayenne в субботу, 22 июля, в Пионерском районе Екатеринбурга. Видео с места инцидента опубликовали очевидцы в соцсетях.
Как следует из кадров, остановить иномарку во дворе многоэтажного жилого дома пытались сразу несколько экипажей ГИБДД, однако иномарка продолжила движение, повредив несколько припаркованных машин. В итоге стражам порядка пришлось открыть стрельбу по колесам автомобиля.
Несмотря на принятые меры, Porsche Cayenne смог проехать по дворовой территории, в итоге полицейские пустились за ним в погоню.
Нарушителя спокойствия удалось задержать.
Ранее, 17 июля, в Армавире на Кубани мотоциклист устроил погоню с полицией и врезался в машину. Мотоциклист пытался скрыться от полицейского автомобиля, но на перекрестке на высокой скорости врезался в такси.