Карта спецоперации на Украине 22 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 22 июля можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, 6 июля в результате группового удара высокоточным оружием большой дальности морского базирования по территории академии сухопутных войск ВСУ во Львове уничтожено большое количество польских и немецких наемников.

Всего за время СВО уничтожено около 4990 иностранных боевиков. Еще 4910 наемников сбежали из районов боевых действий, покинув территорию Украины.

На донецком направлении отражены 14 атак противника в районах Белогоровки, Берестового, Спорного, Зайцево и Клещеевки ДНР. В районах Золотаревки ЛНР, Веселого и Ясногорки ДНР поражены скопления живой силы и техники 28-й, 60-й, 115-й механизированных, 10-й горно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ, а также два полевых лагеря иностранных наемников.

В районах Новгородского и Константиновки ДНР уничтожены склады боеприпасов 24-й и 28-й механизированных бригад ВСУ. За сутки уничтожено более 280 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также три гаубицы Д-30.

На краснолиманском направлении отражены семь атак противника в районах Кармазиновки, Кременной, Нововодяного и Червоной Дибровы ЛНР. Нанесено поражение подразделениям 21-й, 66-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Ковалевки ЛНР, Терны и Ямполовки ДНР. В районе Червоной Дибровы ЛНР пресечена деятельность украинской ДРГ. Потери противника составили до 170 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, пять пикапов, самоходная гаубица «Акация», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубица Д-30.

На южнодонецком направлении отражены три атаки противника в районах Урожайного и Приютного ДНР. Поражены скопления живой силы и техники 23-й механизированной бригады ВСУ и 129-й бригады территориальной обороны в районах Старомайорского и Приютного ДНР.

На запорожском направлении пресечена деятельность двух украинских ДРГ в районах Луговского и Марфополя Запорожской области. В районах Малой Токмачки, Новоданиловки и Новопокровки Запорожской области нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 33-й, 47-й и 65-й механизированных бригад ВСУ.

Потери противника на данных направлениях составили до 190 украинских военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, два автомобиля, гаубица «Мста-Б», артиллерийская система М777 производства США и гаубица FH-70 производства Великобритании.

На купянском направлении нанесено поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах Новомлынска, Табаевки Харьковской области и Стельмаховки ЛНР. В районе Новоселовского ЛНР уничтожена украинская ДРГ. Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-20.

На херсонском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и две гаубицы Д-30.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 456 самолетов, 243 вертолета, 5169 беспилотных летательных аппаратов, 426 зенитных ракетных комплексов, 10 811 танков и других боевых бронированных машин, 1139 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5562 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 11 803 единицы специальной военной автомобильной техники.