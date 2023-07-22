Bloomberg: глава МИД Британии отложил визит в КНР из-за исчезновения китайского коллеги

Решение министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли отложить визит в Пекин может быть связано с исчезновением его китайского коллеги Цинь Гана. Такую версию в пятницу, 21 июля, представили обозреватели Bloomberg исходя из заявлений источников.

В статье говорится, что глава МИД Китая уже около месяца не заявляет о себе. Последний раз дипломата видели на публике 25 июня, когда он встречался с представителями России, Шри-Ланки и Вьетнама. С тех пор на официальных мероприятиях министра подменял его предшественник Ван И.

Как уточнил один из собеседников агентства, кроме этой ситуации, были и другие факторы, повлиявшие на перенос визита Клеверли. На данный момент Китай и Великобритания обсуждают альтернативные даты поездки. Британский МИД от комментариев для прессы воздержался.

До этого, 4 июля, китайская сторона заявила, что не сможет принять главу внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, как планировалось изначально. Боррель должен был встретиться с коллегами из КНР для обсуждения вопросов, связанных с правами человека и конфликтом на Украине. Причины отмены поездки не раскрывались.