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WP раскрыла причины приглашения главы ЦРУ в президентский кабинет США

WP: приглашение главы ЦРУ в президентский кабинет отражает важность его контактов с РФ
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Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein
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Стремление президента США Джо Байдена включить в свой кабинет директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяма Бернса подтверждает влияние последнего на американскую внешнюю политику. Об этом говорится в статье The Washington Post от 21 июля.

Отмечается, что данный жест имеет скорее символический эффект и не дает Бернсу новых полномочий. Вероятнее всего, став частью президентского кабинета, он будет работать с директором национальной разведки Аврил Хейнс, чей офис задает направление для ЦРУ и других разведывательных ведомств США.

В публикации также упоминается непосредственное участие главы ЦРУ в событиях украинского конфликта. Сам Байден высоко оценил «реалистичный и взвешенный подход» Бернса, в частности, к поддержанию контактов между Вашингтоном и Москвой на фоне спецоперации.

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О том, что директор ЦРУ был приглашен в кабинет президента США, стало известно ранее в этот день. В заявлении главы государства подчеркивалось, что под руководством Бернса разведывательное управление обеспечило Вашингтону важное стратегическое преимущество.

Накануне, 20 июля, Бернс рассказал о встрече с главой Службы внешней разведки (СВР) России Сергеем Нарышкиным, на которой обсуждались последствия применения ядерного оружия в конфликте на Украине.

До этого, 12 июля, Нарышкин заявил, что в июне обсуждал с Бернсом ситуацию на Украине. По его словам, беседа продолжалась около часа. Как отметил директор СВР, дальнейшие контакты с ЦРУ вполне возможны.

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