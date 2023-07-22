В Хабаровском крае суд арестовал сбросившего ребенка с балкона мужчину
В Комсомольске-на-Амуре арестовали местного жителя, сбросившего с балкона малолетнюю девочку. Об этом в субботу, 22 июля, сообщает пресс-служба СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ЕАО).
Отмечается, что по ходатайству следователя суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.
Накануне стало известно, что в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»).
Согласно имеющейся информации, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил на улицу с высоты третьего этажа ребенка, которого привела с собой его гостья, няня девочки. Потерпевшую госпитализировали, ей оказывается необходимая помощь.