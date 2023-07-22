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В Красноярском крае изъяли 116 тыс. пачек сигарет с фейковыми акцизами

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Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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В Красноярском крае правоохранители изъяли крупную партию табачных изделий с поддельными акцизными марками. Об этом в субботу, 22 июля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Отмечается, что немаркированный товар обнаружили в ассортименте магазина на территории поселка Березовка. Общая сумма конфиската составила более 14 млн рублей. Тот факт, что акцизы на пачках сигарет не являются продукцией АО «Гознак», был подтвержден в ходе специального исследования.

В отношении индивидуального предпринимателя, допустившего реализацию товара с поддельными марками, возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы, а также штраф на сумму до 1 млн рублей.

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Ранее, 2 мая, стало известно, что двух жителей Удмуртии приговорили к лишению свободы на 1,5 года условно за торговлю контрафактными сигаретами. Обвиняемые приобретали табачные изделия по заведомо заниженным ценам и обеспечивали доставку в помещение склада, после чего продавали по собственной цене.

До этого, 14 марта, сообщалось, что Минфин рассматривает возможность лицензировать табачную и никотиносодержащую продукцию, а также импорт и экспорт соответствующих товаров. Процесс будет идти с использованием системы маркировки ЦРПТ. Ожидается, что новый порядок снизит нелегальный оборот и поможет сделать рынок более прозрачным.

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