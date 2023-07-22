ВС РФ остановили контратаку ВСУ на двуреченском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 22 июля сообщил, что российские артиллеристы остановили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Масютовки и Петропавловки на двуреченском направлении.

«На двуреченском направлении противник силами роты 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады предпринял контратаку на позиции наших войск в районе населенных пунктов Масютовка, Петропавловка. Огнем артиллерии группировки противник был остановлен», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Зыбинский, противник потерял до отделения живой силы, а также боевую машину пехоты.

Также по его словам, в ходе контрбатарейной борьбы удалось ликвидировать минометный расчет ВСУ и станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Эльф».

Накануне Зыбинский сообщил, что российские военные овладели пятью опорными пунктами и четырьмя наблюдательными постами на двуреченском направлении. Потери ВСУ составили более взвода живой силы. Также были уничтожены самоходная артиллерийская установка польского производства Krab, станция контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 и самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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