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В Венесуэле назвали деятельность НАТО причиной остановки зерновой сделки

Венесуэльский депутат Лобо: остановка зерновой сделки была ответом на позицию НАТО
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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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Американо-российские отношения сыграли роль в принятии решения Москвы выйти из зерновой сделки. Такое мнение высказал 22 июля «РИА Новости» экономист, депутат правящей Единой социалистической партии Венесуэлы PSUV Рамон Лобо.

«Стоит отметить, что это (выход России из сделки. — Ред.) является одним из следствий того беспорядка, который НАТО творит с российским народом. Я могу сделать вывод, что это действие также является ответом на воинственную позицию, которой НАТО придерживается в отношении России», — отметил депутат.

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С чем связан рост закупок продовольствия

Днем ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия вернется в зерновую сделку при выполнении семи условий. В качестве одного из условий он назвал решение всех вопросов с фрахтом судов и страхованием российского экспорта продовольствия, а также обеспечение всей логистики этих поставок для восстановления рентабельности.

Президент РФ Владимир Путин 19 июля заявил, что Россия готова вернуться к выполнению сделки в случае снятия препятствий для ее сельхозэкспорта, подключения Россельхозбанка к системе SWIFT, а также возобновления работы аммиакопровода Тольятти – Одесса.

Действие зерновой сделки завершилось 17 июля. В тот день турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что черноморская зерновая инициатива вошла в историю как пример успешной дипломатии. Он также сообщил, что будет обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным ее продление в будущем. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июля сообщил, что Путин пока не планирует контактов с турецким коллегой.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. В настоящий момент Россия приостановила свое участие в сделке из-за отсутствия реализации ее части договоренностей.

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