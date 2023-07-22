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Судимую тещу президента Южной Кореи задержали по уголовному делу

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Фото: Yonhap
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Чхве Ын Сун, теща президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, была арестована за подделку банковской справки, использовавшейся для покупки земли. Об этом 21 июля сообщило агентство Yonhap.

«Теща президента Юн Сок Ёля была задержана в пятницу после того, как апелляционный суд оставил в силе приговор к одному году тюремного заключения за подделку финансового документа, использованного в сделке по покупке земли», — передает издание.

По информации агентства, теща Юн Сок Ёля уже не первый раз является фигурантом уголовного дела. Отмечается, что 76-летняя женщина была приговорена к одному году лишения свободы еще в декабре 2021 года по обвинению в подделке документов. Тогда ее не арестовали. Ее адвокаты подали апелляцию, на время рассмотрения которой Чхве Ын Сун оставалась на свободе.

По данным следствия, в 2013 году для покупки земли в городе Соннам, к югу от Сеула, пенсионерка использовала поддельную выписку из банка. Согласно этому фальшивому документу, она внесла на счет 34,7 млрд вон ($27 млн).

Теща южнокорейского лидера так и не признала свою вину, а после оглашения приговора потеряла сознание.

Кроме того, ее обвиняли в получении пособий по государственному медицинскому страхованию после незаконного открытия больницы для престарелых.

Первоначально окружной суд приговорил ее к трем годам тюремного заключения в 2021 году. Однако в январе 2022 года Высокий суд Сеула отменил это решение, признав ее невиновной по предъявленным обвинениям.

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Ранее, 15 июля, сообщалось, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль прибыл с необъявленным визитом на Украину. Это первый визит Юн Сок Ёля на Украину с момента его избрания весной 2022 года.

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