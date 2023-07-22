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Политик Боровой и продюсер Козырев пополнили реестр иноагентов

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Министерство юстиции РФ включило в реестр иностранных агентов экс-продюсера «Нашего радио» и ведущего «Дождя» Михаила Козырева и политика Константина Борового. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Также в список иноагентов внесены руководитель Telegram-канала Александр Литвинов, бывший член Общественной палаты Павел Суляндзига и несколько организаций.

«В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены К.Н. Боровой, М.Н. Козырев, А.С. Литвинов, П.В. Суляндзига, общественная организация «Омское гражданское объединение», инициативная группа «Центр Т», автономная некоммерческая организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска «Право каждого», а также интернет-журнал и медиаплатформа «7х7 — Горизонтальная Россия», — говорится в сообщении Минюста.

По данным ведомства, решения были вынесены в том числе из-за пропаганды ЛГБТ-отношений, выступлений против спецоперации на Украине, а также создания из-за распространения недостоверной информации о российских властях.

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Ранее, 30 июня, Минюст внес в реестр иноагентов музыканта Бориса Гребенщикова за оказание финансовой помощи Украине, выступления против спецоперации по защите Донбасса и получение поддержки от иностранных источников.

23 июня в реестр иностранных агентов были внесены семь человек и две организации, включая бывшего вице-президента нефтяной компании «ЮКОС» Леонида Невзлина и доцента механико-математического факультета Московского государственного университета (МГУ) Михаила Лобанова.

1 декабря 2022 года в России вступил в силу закон, регулирующий деятельность иностранных агентов. В случае получения данного статуса иноагент среди прочего больше не может получать финансовую господдержку, принимать участие в госзакупках и заниматься педагогической деятельностью в госучреждениях. Кроме того, иноагенты должны сообщать о соответствующем статусе своим работникам и органам власти, а также маркировать создаваемые ими материалы.

По состоянию на 21 июля реестр иноагентов насчитывает 647 физических и юридических лиц и общественных объединений.

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