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Советник президента США по нацбезопасности признал, что наступление Киева идет тяжело

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Украинская армия несет ощутимые потери в ходе контрнаступления. Об этом в пятницу, 21 июля, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на форуме по безопасности в Аспенском институте.

«Значительно количество пострадавших и погибших украинских бойцов в этом контрнаступлении. Оно идет, идет тяжело, но мы говорили, что оно будет тяжелым», — сказал он.

По словам помощника американского лидера, Вооруженные силы Украины (ВСУ) еще не использовали весь свой потенциал и ждут подходящего момента. Вашингтон проводит консультации по данному вопросу, однако последнее слово в принятии решения остается за украинской стороной.

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В этот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что никаких результатов украинского контрнаступления сейчас нет. Он отметил, что западные кураторы Украины явно разочарованы, так как ВСУ не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вложены в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники и ракет.

Накануне, 20 июля, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс указал на медленные темпы украинского контрнаступления. Однако подчеркнул при этом, что такие показатели не должны удивлять, потому что наступать сложнее, чем обороняться.

В этот же день в Белом доме рассказали о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления. Джейк Салливан отметил, что Киев еще не использовал весь свой потенциал и ждет подходящего момента.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что никаких результатов украинского контрнаступления сейчас нет. Он отметил, что западные кураторы Украины явно разочарованы, так как ВСУ не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вложены в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники и ракет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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