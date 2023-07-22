Зеленский назвал Крымский мост целью Украины, которая должна быть нейтрализована

Украинский президент Владимир Зеленский на форуме по безопасности в Аспенском институте 21 июля назвал Крымский мост целью Украины, которая должна быть нейтрализована.

Киев намерен добиваться полного возвращения Крыма в состав Украины, добавил Зеленский.

Глава комитета Госдумы по международным делам и председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя слова президента Украины о «нейтрализации» Крымского моста, обратил внимание на «молчаливое одобрение» со стороны представителей коллективного Запада. По его словам, такая реакция поощряет Киев и подталкивает к новым радикальным действиям, создающим угрозу для мирного населения.

При этом на форуме по безопасности в Аспенском институте 21 июля украинский лидер также отметил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет очень тяжело ввиду медленных поставок вооружений Киеву со стороны стран Запада. По словам Зеленского, киевские власти не рассчитали необходимое для подготовки контрнаступления время.

Кроме того, в этот день президент РФ Владимир Путин заявил, что никаких результатов украинского контрнаступления сейчас нет. Он отметил, что западные кураторы Украины явно разочарованы, так как ВСУ не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вложены в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники и ракет.

17 июля Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что два украинских надводных беспилотника атаковали Крымский мост в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, на мосту погибли два жителя региона — семейная пара, их дочь госпитализировали. Следственный комитет России заявил о причастности украинских спецслужб к ЧП на мосту. По ст. 205 УК РФ («Террористический акт») было возбуждено уголовное дело.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.