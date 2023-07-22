Реклама
Прямой эфир
Мир
Грузовой поезд сошел с рельсов в США
Армия
Пилоты ВС РФ уничтожили пункт размещения ВСУ на купянском направлении
Мир
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря
Мир
В США отказались считать санкции помехой для контактов с Россией
Общество
Деятельность нелегального казино раскрыли в Санкт-Петербурге
Мир
В США предсказали Украине тяжелую судьбу при любом исходе конфликта
Спорт
Американский боксер Джонсон рассказал о мечте жить в России
Армия
Бойцы ВС РФ на квадроциклах ударили из ПТУР во время ротации в тылу зоны СВО
Спорт
ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер
Спорт
Месси может дебютировать за «Интер Майами» в матче с «Крус Асуль»
Мир
На Украине сообщили о срабатывании системы ПВО в Кировоградской области
Армия
Морпехам 155-й отдельной бригады ТОФ вручили черные береты
Общество
Минздрав предложил отказаться от массовой вакцинации против коронавируса

Медведев вспомнил песню American Idiot после шутки Байдена про ИИ

Медведев вспомнил песню American Idiot после шутки Байдена про искусственный интеллект
0
Фото: Global Look Press/Omar Marques
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в субботу, 22 июля, вспомнил популярную песню American Idiot американской рок-группы Green Day после шутки президента США Джо Байдена про то, что американский лидер является искусственным интеллектом (ИИ).

«Когда вы слушаете хит Green Day из одноименного альбома 2004 года, становится понятно, что имел в виду «сонный Джо» (Байден. — Ред.), говоря, что он является искусственным интеллектом», — написал Медведев в Twitter.

Белый Белый дом: семья Байденов опять оказалась в неприятной истории
На Капитолийском холме кто-то забыл кокаин

Накануне глава американского государства во время выступления в Белом доме назвал себя искусственным интеллектом.

20 июля Байден не смог самостоятельно покинуть сцену после выступления на мероприятии в Филадельфии. Американский лидер после завершения речи поблагодарил аудиторию, а затем с озадаченным видом повернулся к одному из помощников и развел руками. Повернувшись в левую сторону, Байден резко остановился и после указания сотрудника развернулся и пошел в обратном направлении.

Байден потерялся на сцене во время своей речи 5 июля, приуроченной ко Дню независимости Америки в Белом доме.

22 июня Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на официальной встрече с ним в Белом доме, назвав его президентом. На той же встрече он перепутал гимн США с индийским и положил руку на сердце после того, как заиграл гимн Индии.

До этого, 16 июня, Байден поверг в замешательство аудиторию национального саммита сообществ по безопасности в Университете Хартфорда тем, что завершил свою речь словами «Боже, храни королеву».

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023