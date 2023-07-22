Медведев вспомнил песню American Idiot после шутки Байдена про ИИ

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в субботу, 22 июля, вспомнил популярную песню American Idiot американской рок-группы Green Day после шутки президента США Джо Байдена про то, что американский лидер является искусственным интеллектом (ИИ).

«Когда вы слушаете хит Green Day из одноименного альбома 2004 года, становится понятно, что имел в виду «сонный Джо» (Байден. — Ред.), говоря, что он является искусственным интеллектом», — написал Медведев в Twitter.

Накануне глава американского государства во время выступления в Белом доме назвал себя искусственным интеллектом.

20 июля Байден не смог самостоятельно покинуть сцену после выступления на мероприятии в Филадельфии. Американский лидер после завершения речи поблагодарил аудиторию, а затем с озадаченным видом повернулся к одному из помощников и развел руками. Повернувшись в левую сторону, Байден резко остановился и после указания сотрудника развернулся и пошел в обратном направлении.

Байден потерялся на сцене во время своей речи 5 июля, приуроченной ко Дню независимости Америки в Белом доме.

22 июня Байден перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на официальной встрече с ним в Белом доме, назвав его президентом. На той же встрече он перепутал гимн США с индийским и положил руку на сердце после того, как заиграл гимн Индии.

До этого, 16 июня, Байден поверг в замешательство аудиторию национального саммита сообществ по безопасности в Университете Хартфорда тем, что завершил свою речь словами «Боже, храни королеву».

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. Его странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.