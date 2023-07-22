Два человека погибли в ДТП с мотоциклом в Кировской области

В городе Слободской Кировской области в результате ДТП с мотоциклом погибли два человека. Об этом в ночь на субботу, 22 июля, сообщили в ГИБДД УМВД России по региону.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером на улице Советской.

«Водитель мотоцикла «Баджадж», по предварительным данным, проезжая на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на шлагбаум и грузовой вагон тепловоза. В результате происшествия водитель и 44-летний мужчина, пассажир мотоцикла «Баджадж», погибли», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится проверка. Причины ДТП также выясняются.

Ранее, 21 июля, на севере Москвы произошло ДТП с участием автомобиля и велосипедиста. Уточняется, что в зоне пешеходного перехода на Бутырской улице автомобиль сбил человека, который пересекал проезжую часть на велосипеде.