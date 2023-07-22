Морпехам 155-й отдельной бригады ТОФ вручили черные береты

Служащие 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) получили черные береты. Об этом в субботу, 22 июля, рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Церемония состоялась в одном из тыловых районов в зоне проведения специальной операции. Около 20 бойцов получили свои знаки отличия из рук замкомандира по военно-политической работе соединения.

Каждый морпех завершил программу подготовки на полигонах береговых войск ТОФ и прибыл в штатное подразделение квалифицированным специалистом. В скором времени новобранцы заменят своих товарищей на линии боевого соприкосновения.

155-я бригада является преемницей 55-й дивизии морской пехоты, которая была сформирована в 1967–1968 годах. Более полувека ее участники несли дежурства в зоне Тихого и Индийского океанов, успешно решая учебно-боевые и боевые задачи.

Серьезным испытанием для личного состава дивизии стала операция на территории Чечни в 1995 году. Тогда многие были удостоены государственных наград за мужество и героизм. Пятерым военнослужащим соединения присвоили звание Героя РФ.

В свою очередь, морпехи 155-ой отдельной бригады морской пехоты особенно хорошо запомнили дальние походы боевых кораблей, цель которых состояла том, чтобы обеспечить надежное морское сообщение даже в опасных регионах.

Во время одного из них (2010 год) офицеры и матросы бригады освободили захваченный пиратами танкер «Московский университет», который следовал в Китай. Эту операцию и сейчас в деталях изучают при подготовке отрядов к боевой службе в опасных зонах Мирового океана.

С 2016 года бойцы 155-ой отдельной бригады выполняют специальные задачи на территории Сирии, а с 2021-го и в Нагорном Карабахе. С февраля 2022 года военнослужащие участвуют в СВО. За успехи во время спецоперации бригаде было присвоено высокое наименование «гвардейская» и вручен орден Жукова.

Ранее, 17 июля, военкор Ольков пообщался со снайперами морской пехоты Тихоокеанского флота. Как отметил замкомандира группы, на стороне противника работают такие же профессионалы, поэтому российским бойцам жизненно необходимо поддерживать свой уровень мастерства.

18 июля начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что ВС РФ отбили несколько атак националистов на южнодонецком направлении. В результате были уничтожены танк и пехота ВСУ, а также сорвана попытка неприятеля провести ротацию личного состава.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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