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Сюжет:

В США отказались считать санкции помехой для контактов с Россией

Белый дом: введенные РФ санкции не помешают контактам с Москвой в случае необходимости
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан выразил уверенность в том, что санкции, введенные против него и других американских чиновников со стороны России, не помешают контактировать с Москвой в случае необходимости. Об этом 21 июля он заявил во время выступления на Аспеновском форуме по безопасности.

«Многие из нас в американском правительстве находятся под санкциями, введенными российским правительством. Я нахожусь под российскими санкциями. <...> Это не остановило бы нас от общения с русскими, если бы это было бы нужно для глобальной стабильности и безопасности», — сказал помощник американского лидера.

Такой подход к взаимодействию между странами Салливан поставил в пример китайским военным, которые не жалеют контактировать с Пентагоном, объясняя это американскими санкциями против министра обороны Китайской Народной Республики (КНР).

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В этот же день МИД РФ пообещал ответ на действия США и Канады в свете новых санкций против России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обе страны получат от России должный ответ на принятые ими решения.

Ранее, 20 июля, Канада ввела антироссийские санкции против 39 физлиц из РФ и 25 юридических лиц. Под них попали банки, сотовые операторы и платежные системы, а также российские певцы, актеры и медийные личности.

В тот же день министерство финансов США также расширило список санкций против РФ. В перечень вошли некоторые заводы военно-промышленного комплекса (ВПК) России, научные институты, банки. Там же теперь числятся и имена некоторых заместителей министров РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решения Оттавы, заявил, что Канада всё время пытается «бежать впереди всех» в плане санкций, демонстрируя, какой она образцовый «санкционерщик».

Ранее, 9 июля, Салливан сообщил, что военный диалог между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой (КНР) до сих пор не был возобновлен.

29 июня официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что американские санкции в отношении министра обороны КНР Ли Шанфу не являются препятствием для поддержания открытых линий связи.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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