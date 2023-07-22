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Reuters узнало сумму нового пакета военной помощи США Украине

Reuters: США могут объявить о новом пакете военной помощи Киеву на $400 млн 25 июля
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Фото: Global Look Press/US Embassy In Kyiv
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США 25 июля могут объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. Об этом 21 июля сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Согласно информации собеседника агентства, ожидается, что вооружения будут переданы из запасов Пентагона. В пакет войдут несколько бронетранспортеров (БТ) Stryker, оборудование для разминирования, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, а также для ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Также США намерены поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) противотанковые ракетные комплексы (ПРК) TOW и Javelin.

Как указывает Reuters, США могут изменить состав данного пакета. По предварительной информации, кассетные боеприпасы не войдут в транш.

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Накануне глава украинского минфина Сергей Марченко пожаловался, что Вашингтону проще давать вместо денег Киеву оружие.

19 июля в Пентагоне сообщили о новом пакете военной помощи Украине, его объем составит $1,3 млрд. В него войдут, в частности, четыре национальные усовершенствованные зенитно-ракетные системы NASAMS и боеприпасы к ним, артиллерийские снаряды калибра 152 мм, а также оборудование для разминирования.

США 15 июля выделили $402 млн местной фирме на поставку Украине снарядов из Болгарии. Поставки должны были начаться, предположительно, еще в марте. При этом они запланированы и на следующий год.

Накануне палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, стоимость которого составит около $886 млрд. Документом предусмотрено выделение $80 млн, которые пойдут на ATACMS для Киева.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских военных.

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