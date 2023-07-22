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Месси может дебютировать за «Интер Майами» в матче с «Крус Асуль»

Дебют Месси за «Интер Майами» ожидается в матче с «Крус Асуль»
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Фото: REUTERS/Marco Bello
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Аргентинский нападающий Лионель Месси может дебютировать за клуб североамериканской Высшей футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» в матче с «Крус Асуль» на групповом этапе турнира Leagues Cup.

Матч состоится 22 июля в 03:00 (мск). Также в составе клуба на этой игре может дебютировать испанский полузащитник Серхио Бускетс.

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Ранее, 17 июля, Месси представили болельщикам «Интера Майами». Церемония прошла на домашнем стадионе команды во Флориде. Месси представили болельщикам «Интера Майами». Церемония прошла на домашнем стадионе команды во Флориде.

«Интер Майами» 15 июля официально объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Соглашение с 36-летним форвардом рассчитано до конца сезона 2025 года.

3 июня французский ПСЖ объявил об уходе Месси из команды по окончании сезона-2022/23. Сам футболист объяснил переход желанием «уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о своей семье».

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