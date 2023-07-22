Байден предложил директору ЦРУ войти в состав его кабинета

Президент США Джо Байден предложил директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяму Бернсу присоединиться к его кабинету. Об этом 21 июля говорится в заявлении американского лидера, которое опубликовано на сайте Белого дома.

«Уилльям всегда давал мне ясный, честный анализ, который ставит во главу угла охрану американского народа, отражая важную роль, которую ЦРУ играет в принятии решений по национальной безопасности в это критическое время», — написал американский лидер.

Благодаря работе под руководством Бернса ЦРУ обеспечило Соединенные Штаты критически важным стратегическим преимуществом.

Накануне, 20 июля, Бернс указал на медленные темпы украинского контрнаступления. Однако подчеркнул при этом, что такие показатели не должны удивлять, потому что наступать сложнее, чем обороняться.

В этот же день в Белом доме рассказали о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Киев еще не использовал весь свой потенциал и ждет подходящего момента.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что никаких результатов украинского контрнаступления сейчас нет. Он отметил, что западные кураторы Украины явно разочарованы, так как ВСУ не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вложены в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники и ракет.