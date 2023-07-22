Реклама
Прямой эфир
Мир
Грузовой поезд сошел с рельсов в США
Армия
Пилоты ВС РФ уничтожили пункт размещения ВСУ на купянском направлении
Мир
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря
Мир
В США отказались считать санкции помехой для контактов с Россией
Общество
Деятельность нелегального казино раскрыли в Санкт-Петербурге
Мир
В США предсказали Украине тяжелую судьбу при любом исходе конфликта
Спорт
Американский боксер Джонсон рассказал о мечте жить в России
Армия
Бойцы ВС РФ на квадроциклах ударили из ПТУР во время ротации в тылу зоны СВО
Спорт
ПСЖ выставил Мбаппе на трансфер
Спорт
Месси может дебютировать за «Интер Майами» в матче с «Крус Асуль»
Мир
На Украине сообщили о срабатывании системы ПВО в Кировоградской области
Армия
Морпехам 155-й отдельной бригады ТОФ вручили черные береты
Общество
Минздрав предложил отказаться от массовой вакцинации против коронавируса

Байден предложил директору ЦРУ войти в состав его кабинета

0
Фото: REUTERS/Ken Cedeno/File Photo
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Джо Байден предложил директору Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильяму Бернсу присоединиться к его кабинету. Об этом 21 июля говорится в заявлении американского лидера, которое опубликовано на сайте Белого дома.

«Уилльям всегда давал мне ясный, честный анализ, который ставит во главу угла охрану американского народа, отражая важную роль, которую ЦРУ играет в принятии решений по национальной безопасности в это критическое время», — написал американский лидер.

Благодаря работе под руководством Бернса ЦРУ обеспечило Соединенные Штаты критически важным стратегическим преимуществом.

Слив не работает: кому выгодны утечки американских спецслужб
Версия о дезинформации не выдерживает критики

Накануне, 20 июля, Бернс указал на медленные темпы украинского контрнаступления. Однако подчеркнул при этом, что такие показатели не должны удивлять, потому что наступать сложнее, чем обороняться.

В этот же день в Белом доме рассказали о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Киев еще не использовал весь свой потенциал и ждет подходящего момента.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин заявил, что никаких результатов украинского контрнаступления сейчас нет. Он отметил, что западные кураторы Украины явно разочарованы, так как ВСУ не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были вложены в киевский режим, ни поставки западного оружия, танков, артиллерии, бронетехники и ракет.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023