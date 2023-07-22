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Россиянам назвали наиболее выгодные дни для покупки авиабилетов

Эксперт Шелехова: авиабилеты лучше покупать во вторник и среду, тогда они дешевле
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова 22 июля рассказала, что самые выгодные авиабилеты за границу лучше покупать во вторник или среду.

В беседе с агентством «Прайм» она объяснила, что цена на билеты на международные рейсы связана с колебаниями курсов валют. Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) именно в среду обновляет курсы валют, на которые ориентируются авиакомпании. При этом ИАТА фиксирует курс понедельника, поэтому, если рубль упал, то билеты стоит приобрести во вторник.

Как отметила Шелехова, это правило не касается билетов по России. Она порекомендовала покупать билеты на внутренние рейсы заранее, за 3–6 месяцев до поездки. По ее словам, за 2–3 месяца также есть шансы приобрести их по выгодной цене, поскольку авиакомпании уже предполагают примерную загрузку рейса и могут корректировать цены.

Эксперт призвала не привязываться к конкретным пунктам назначения и подбирать варианты перелетов с пересадкой, чтобы бесплатно посмотреть еще один город.

Кроме того, по словам Шелеховой, если стоимость билета уже упала, не стоит долго раздумывать, стоит сразу покупать билет.

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Ранее, 14 июля, авиаэксперт, главный редактор «Авиа.ру» Роман Гусаров рассказал в беседе с «Известиями», что увеличение стоимости авиабилетов уже состоялось, если сравнивать с ценами прошлого года, поэтому, с точки зрения Минтранса, дальнейшего роста на 15–40% не будет.

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