На Украине сообщили о сокращении экспорта зерна на 30%

Объемы экспорта продовольствия с Украины упали минимум на 30% после прекращения действия зерновой сделки. Об этом 21 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на украинского министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского.

«Мы имеем намного меньший объем экспорта, я думаю, как минимум на 30% меньше, чем раньше», — сказал министр.

Сольский добавил, что многие украинские компании переключились на отправку зерна грузовиками или по железной дороге. Кроме того, отправляют зерно по реке Дунай в румынские порты.

Ранее в этот день Bloomberg указывало на проблему с вывозом украинского зерна. Отмечалось, что экспортные возможности Украины ограничены из-за аномальной жары в южной части Европы, которая привела к обмелению Дуная и других рек. Необходимость поддерживать зерновой экспорт будет вынуждать Киев прибегать к более длинным и дорогим маршрутам, наиболее очевидным из которых является река Дунай, уточняло издание.

21 июля министр обороны Италии Гуидо Крозетто отметил, что приблизительно 95% украинского зерна экспортируется в обход нуждающихся стран Африки, это может оказать негативное влияние на континент. По его словам, эта дестабилизация испытывающих трудности регионов является проблемой, затрагивающей и Европу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что с 17 июля зерновая сделка прекратила свое действие. Часть договоренностей со стороны партнеров по сделке не выполнена до сих пор, указал он. Позднее, 19 июля, Минобороны России сообщило, что начиная с 00:00 20 июля все следующие в акватории Черного моря в украинские порты суда будут рассматриваться ведомством как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

До этого, 13 июля, президент России Владимир Путин заявил, что многие европейские страны начали отказываться от украинского зерна и дискриминировать его. По словам президента, в условиях, на которых Россия согласилась обеспечить вывоз украинского зерна, должны были учитывать российские интересы, однако для этого ничего не было сделано.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.