Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до +24 градусов в Москве 22 июля

Переменная облачность, по области местами небольшой дождь и до +24 градусов — такая погода ожидает жителей Москвы и Подмосковья в субботу, 22 июля. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице будет варьироваться в диапазоне +22…+24 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12.

В Московской области днем ожидается от +20 до +25 градусов, ночью — не ниже +9.

Прогнозируется западный и юго-западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

Ранее, 21 июля, руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал понижение давления и увеличение облачности в воскресенье.

Накануне Вильфанд отметил, что москвичам ждать резкого потепления в ближайшее время не стоит. По его словам, температура воздуха в Москве будет чуть ниже климатической нормы.

В разговоре с корреспондентом «Известий» он отметил, что лето — это наиболее дождливое время года, поэтому удивляться продолжающимся дождям не стоит.