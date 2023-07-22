На выходных не будет движения между станциями «Марьина Роща» и «Чкаловская»

В Москве с 22 по 23 июля не будет движения поездов на участке Люблинско-Дмитровской линии между станциями метро «Марьина Роща» и «Чкаловская». Об этом 21 июля сообщил столичный департамент транспорта в своемTelegram-канале.

Отмечается, что «Марьина Роща» и «Чкаловская» на этот период станут конечными. Однако на Люблинско-Дмитровской линии в выходные будут дежурить более 60 инспекторов центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП), чтобы помочь пассажирам с альтернативными маршрутами проезда. Они объяснят, где находится ближайшая остановка, и подскажут нужный автобус.

Также в ведомстве сообщили, что до 28 июля будут закрыты входы и выходы на «Сретенском бульваре» и «Трубной», на них можно будет пересесть с «Тургеневской» и «Цветного бульвара».

В дептрансе призвали пассажиров заранее продумывать альтернативные маршруты.

Ранее, 18 июля, на сайте мэра Москвы сообщалось, что ограничение на Люблинско-Дмитровской линии необходимо для обновления станций «Трубная», «Чкаловская» и «Сретенский бульвар». Специалисты за это время очистят и покрасят потолки и своды, отшлифуют мрамор, уберут кабельные линии в стены, а также проведут другие работы.