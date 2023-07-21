Слуцкий посетил волонтерский «Рокот-центр 33» во Владимирской области

Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий 21 июля посетил волонтерский центр во Владимирской области.

Отмечается, что в «Рокот-центре 33» оказывают поддержку бойцам в зоне спецоперации на Украине и занимаются начальной военной подготовкой молодежи, которая проявляет интерес к проекту.

Среди волонтеров есть инженеры и IT-специалисты. Они собирают и тестируют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и обучают управлению дронами. Также специалисты «Рокот-центра 33» делают маскировочные сети и другие вещи, необходимые в зоне боевых действий.

В ходе своего визита в «Рокот-центре33» депутат ознакомился с разработками волонтеров. Кроме того, он увидел, как идет подготовка операторов БПЛА, в том числе на виртуальных симуляторах.

Ранее, 9 июля, Народный фронт передал лодки и моторы российским бойцам, которые выполняют боевые задачи на Днепре. Отмечается, что на приобретение лодок и моторов для российских военных жители страны собрали свыше 88 млн рублей менее чем за двое суток.