Bloomberg указало на новую проблему с вывозом украинского зерна

Экспортный возможности Украины ограничены из-за аномальной жары в южной части Европы, которая привела к обмелению Дуная и других рек. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщило агентство Bloomberg.

После выхода России из зерновой сделки и заявления Минобороны РФ о том, что все суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные военные цели, Украина будет вынуждена прибегнуть к речным, автомобильным и железнодорожным перевозкам, что «чревато проблемами», пишет издание.

«Исключение портов сократит ежемесячный экспортный потенциал Украины примерно с 7-8 млн т до максимума примерно в 4 млн т», — приводит Bloomberg оценку главного аналитика компании Agritel Александра Мари.

Необходимость поддерживать зерновой экспорт будет вынуждать Киев прибегать к более длинным и дорогим маршрутам, наиболее очевидным из которых является река Дунай, уточняет издание.

По Дунаю зерно может быть экспортировано в Констанцу — крупнейший морской порт Румынии. Однако уровень реки в республике почти на 40% ниже среднего уровня июля из-за высоких температур.

«Аномальная жара, охватившая южную часть Европы, снижает уровень рек и ограничивает экспортные возможности, что сделает доставку зерна еще более сложной», — говорится в материале.

При этом сухопутные перевозки могут осложнить страны Восточной Европы, которые запретили импорт украинского зерна из-за страха разорения местных фермерских хозяйств. Однако пока что данные страны продолжают участвовать в транзите украинских сельскохозяйственных культур.

Действие зерновой сделки завершилось 17 июля. В тот день турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что черноморская зерновая инициатива вошла в историю как пример успешной дипломатии. Он также сообщил, что будет обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным ее продление в будущем. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 июля сообщил, что Путин пока не планирует контактов с турецким коллегой.

Киев между тем пытается найти пути вывоза своего зерна без участия Москвы. По словам президента Украины Владимира Зеленского, компании, которые владеют судами, якобы сообщили Киеву о готовности продолжить поставлять зерно из украинских портов, если «Украина выпустит, а Турция будет пропускать».

До этого, 14 июня, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект. Он обратил внимание, что лишь около 3% идет в беднейшие страны.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. В настоящий момент Россия приостановила свое участие в сделке из-за отсутствия реализации ее части договоренностей.