Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

В Запорожской области сообщили о предотвращении средствами ПВО атаки ВСУ

Средства ПВО предотвратили ракетную атаку ВСУ на Токмак
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские боевики пытались нанести совершить ракетную атаку на город Токмак в Запорожской области. По предварительным данным, российская система ПВО ее пресекла, сообщили 21 июля журналистам в оперативных службах региона.

«Ориентировочно в 20:40 мск в городе Токмак прозвучали звуки взрывов. По предварительной информации, силы ПВО ВС РФ предотвратили ракетную атаку со стороны ВСУ. Подробности уточняются», — сообщили в оперативных службах.

Поразительная цель: каким оружием отражают украинское контрнаступление
В оборонительных боях применяются новейшие высокоточные средства поражения

Ранее, 19 июля, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) дважды за вечер обстреляли город Васильевку в Запорожской области. Отмечалось, что в результате удара ВСУ пострадали многоквартирные дома. Информация о пострадавших не уточнялась.

До этого, 15 июля, корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал последствия украинской атаки на школу в Черниговском районе Запорожской области. После обстрела из установок HIMARS часть здания обрушилась. Пострадавших не было.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023