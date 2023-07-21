В Запорожской области сообщили о предотвращении средствами ПВО атаки ВСУ

Украинские боевики пытались нанести совершить ракетную атаку на город Токмак в Запорожской области. По предварительным данным, российская система ПВО ее пресекла, сообщили 21 июля журналистам в оперативных службах региона.

«Ориентировочно в 20:40 мск в городе Токмак прозвучали звуки взрывов. По предварительной информации, силы ПВО ВС РФ предотвратили ракетную атаку со стороны ВСУ. Подробности уточняются», — сообщили в оперативных службах.

Ранее, 19 июля, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) дважды за вечер обстреляли город Васильевку в Запорожской области. Отмечалось, что в результате удара ВСУ пострадали многоквартирные дома. Информация о пострадавших не уточнялась.

До этого, 15 июля, корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал последствия украинской атаки на школу в Черниговском районе Запорожской области. После обстрела из установок HIMARS часть здания обрушилась. Пострадавших не было.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».