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Коалиция США 21 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии

ЦПВС в Сирии: беспилотники коалиции США 21 раз нарушили протоколы деконфликтации
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Фото: commons.wikimedia.org
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Международная коалиция во главе с США за сутки 21 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии. Об этом в пятницу, 21 июля, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.

«Со стороны так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки зафиксирован 21 случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов», — заявил Гуринов.

Также он отметил, что три пары истребителей F-16 и одна пара истребителей «Тайфун» восемь раз нарушили сирийское воздушное пространство в районе зоны Эт-Танф, где проходят международные воздушные трассы.

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За последние дни так называемая коалиция регулярно нарушает протоколы деконфликтации и проводит опасные воздушные маневры. Накануне в Сирии было зафиксировано воздействие системами наведения истребителей F-16 возглавляемой США международной коалиции в отношении самолета Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Кроме того, беспилотники коалиции 12 раз нарушили протоколы деконфликтации.

Ранее, 18 июля, Гуринов сообщил, что беспилотники международной коалиции, возглавляемой США, за прошедшие сутки совершили над Сирией 14 несогласованных с российской стороной полетов. Отмечалось, что в районе Эт-Тнаф, над которым проходят международные воздушные трассы, было зафиксировано шесть нарушений воздушного сирийского пространства.

В этот же день председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли на пресс-конференции в Пентагоне заявил, что не нужно преувеличивать значение иногда возникающих трений между ВС РФ и США в Сирии. Кроме того, Милли отметил, что имеется линия связи для избежания конфликтов, которую Центральное командование ВС США применяет каждый день, чтобы предотвратить какие-либо инциденты.

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