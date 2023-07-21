Хулиган разгромил кафе на Арбате
В Москве мужчина устроил погром в кафе на Арбате. Как сообщает столичная прокуратура 21 июля, по данному факту проводится проверка.
«Мужчина, находившийся, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения, зашел в кафе на Арбате и беспричинно, из хулиганских побуждений уничтожил и повредил имущество заведения, причинив ущерб субъекту предпринимательства», — говорится в сообщении надзорного органа в Telegram.
Прокуратура взяла на контроль расследование этого инцидента, детали выясняются.
Ранее, в ночь на 18 июля, уроженец Забайкалья Константин Старчуков бросил бутылку с горючей смесью в сторону мавзолея, но попал в ограждение. Возгорания не последовало. На следующий день стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины. Также в отношении него был составлен протокол о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.
20 июля Таганский суд Москвы арестовал Старчукова. Его заключили под стражу до 18 сентября.