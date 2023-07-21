Захарова заявила об ожидании реакции Гутерриша по планам меморандума РФ–ООН

Россия ожидает реакции генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по его планам в отношении меморандума Россия–ООН. Об этом в пятницу, 21 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В предстоящий период ожидаем реакции генсекретаря ООН по его планам в отношении Меморандума Россия–ООН, который, как известно, действует 3 года и для выхода из которого необходимо предварительное (за 3 месяца) письменное уведомление», — приводятся ее слова в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Как отметила Захарова, это должно продемонстрировать «истинные намерения ооновцев» в отношении обеспечения глобальной продовольственной безопасности и борьбы с голодом. По ее словам, именно под таким предлогом в Секретариате ООН занимались «обслуживанием украинского коммерческого зернового экспорта в «сытые» страны».

Ранее в этот день заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сказал, что наличие результатов по стамбульским соглашениям необходимо для продолжения усилий по обеспечению продовольственной безопасности в мире.

Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Боррель указал на то, что российские обвинения в невыполнении требований Москвы в рамках зерновой сделки — «полный нонсенс». Он отметил, что выход РФ из сделки создаст проблемы для многих людей в мире, в свою очередь, ЕС продолжит вывозить зерно из Украины через собственную территорию.

Президент РФ Владимир Путин 19 июля на совещании с правительством заявил, что участники зерновой сделки не выполнили никаких договоренностей и обязательств, а лишь постоянно требовали что-то от России. По его словам, зерновая сделка в нынешнем виде РФ не интересна и не выгодна, поэтому возвращение в нее теперь возможно только на условиях Москвы. Президент отметил, что условия подробно изложены в Меморандуме Россия–ООН.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что с 17 июля зерновая сделка прекратила свое действие. Часть договоренностей со стороны партнеров по сделке не выполнена до сих пор, указал он.

Позднее, 19 июля, Минобороны России сообщило, что начиная с 0:00 20 июля все следующие в акватории Черного моря в украинские порты суда будут рассматриваться ведомством как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

Между тем 15 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект. Он обратил внимание, что лишь около 3% идет в беднейшие страны.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.