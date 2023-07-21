Реклама
Прямой эфир
Мир
Полянский заявил об усилении ВСУ в портах под прикрытием зерновой сделки
Общество
Суд арестовал Стрелкова по делу о призывах к экстремизму
Мир
Блинкен заявил о наличии у Украины всего необходимого для контрнаступления
Происшествия
Вертолет Ми-8 привлечен к ликвидации пожара на складе в Ростовской области
Экономика
Мантуров заявил о росте на 20% доли российского оборудования
Мир
В Стамбуле сократились запасы воды до 40% от нормы из-за жары
Пресс-релизы
Форум Россия – Африка станет площадкой для расширения международных коммуникаций в спорте
Мир
Поиски львицы в Берлине обошлись казне в €100 тыс.
Происшествия
Склад с макулатурой горит под Ростовом-на-Дону на площади 2 тыс. кв. м
Мир
В Алабаме провели первую казнь после введенного в 2022 году перерыва
Мир
Лукашенко поручил найти нового главу минсельхоза Белоруссии
Общество
Минюст РФ добавил в список иноагентов четырех человек и четыре организации
Политика
МИД РФ пообещал ответ на действия США и Канады в свете новых санкций против РФ
Сюжет:

Захарова заявила об ожидании реакции Гутерриша по планам меморандума РФ–ООН

0
Фото: РИА Новости/МИД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия ожидает реакции генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по его планам в отношении меморандума Россия–ООН. Об этом в пятницу, 21 июля, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В предстоящий период ожидаем реакции генсекретаря ООН по его планам в отношении Меморандума Россия–ООН, который, как известно, действует 3 года и для выхода из которого необходимо предварительное (за 3 месяца) письменное уведомление», — приводятся ее слова в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Как отметила Захарова, это должно продемонстрировать «истинные намерения ооновцев» в отношении обеспечения глобальной продовольственной безопасности и борьбы с голодом. По ее словам, именно под таким предлогом в Секретариате ООН занимались «обслуживанием украинского коммерческого зернового экспорта в «сытые» страны».

Обещанное на три года: меморандум по зерну между Россией и ООН сохраняется
При этом Москву по-прежнему призывают вернуться в черноморскую инициативу

Ранее в этот день заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сказал, что наличие результатов по стамбульским соглашениям необходимо для продолжения усилий по обеспечению продовольственной безопасности в мире.

Накануне глава внешнеполитической службы ЕС Боррель указал на то, что российские обвинения в невыполнении требований Москвы в рамках зерновой сделки — «полный нонсенс». Он отметил, что выход РФ из сделки создаст проблемы для многих людей в мире, в свою очередь, ЕС продолжит вывозить зерно из Украины через собственную территорию.

Президент РФ Владимир Путин 19 июля на совещании с правительством заявил, что участники зерновой сделки не выполнили никаких договоренностей и обязательств, а лишь постоянно требовали что-то от России. По его словам, зерновая сделка в нынешнем виде РФ не интересна и не выгодна, поэтому возвращение в нее теперь возможно только на условиях Москвы. Президент отметил, что условия подробно изложены в Меморандуме Россия–ООН.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что с 17 июля зерновая сделка прекратила свое действие. Часть договоренностей со стороны партнеров по сделке не выполнена до сих пор, указал он.

Позднее, 19 июля, Минобороны России сообщило, что начиная с 0:00 20 июля все следующие в акватории Черного моря в украинские порты суда будут рассматриваться ведомством как «потенциальные перевозчики грузов военного назначения».

Между тем 15 июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинская часть зерновой сделки превратилась в коммерческий проект. Он обратил внимание, что лишь около 3% идет в беднейшие страны.

Продовольственная сделка была заключена в июле 2022 года в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023