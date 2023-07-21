Мониторинг качества воды в Крыму усилили после аварии на Каховской ГЭС
На западном побережье Крыма усилили мониторинг качества морской воды. Решение принято в связи с разрушением Каховской ГЭС в Херсонской области.
Глава регионального Роспотребнадзора Наталья Пеньковская рассказала, что из-за ЧС, связанной с прорывом ГЭС, специалисты определили дополнительные мониторинговые точки контроля за качеством морской воды у побережья Крыма. Они расположены вдоль западного побережья со стороны впадения реки Днепр в Черное море.
Специалисты уже исследовали 174 пробы морской воды на санитарно-химические, бактериологические и вирусологические показатели. Пока нестандартных результатов выявлено не было.
Кратность исследований морской воды увеличена, их проводят три раза в неделю. Пока тесты на наличие холерных и холероподобных вибрионов отрицательные.
Всего же, как уточняет ИА «Крыминформ», с начала года в Крыму исследовали порядка 3 тыс. проб морской воды. В 1,2% случаев выявили несоответствие санитарным требованиям по бактериологическим показателям. Однако в 2022 году этот показатель был на уровне 1,8%. Эксплуатацию нескольких зон рекреации запретили. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с несоответствием нормам морской воды, не зафиксировано.
Теракт на Каховской ГЭС был совершен 6 июня, в результате разрушения гидроэлектростанции произошел неконтролируемый сброс воды. Впоследствии десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. По факту разрушения станции было возбуждено уголовное дело о теракте.